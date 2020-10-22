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شاركت أمانة عسير وبلدياتها مع عدة جهات حكومية أخرى، بالمعدات والآليات اللازمة؛ للمساهمة في احتواء النيران التي اندلعت بأحد الجبال الوعرة في تنومة؛ وجاء ذلك بتوجيه الأمين.
وكانت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة تنومة، قد باشرت حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة؛ حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.
وبلغت مساحة الحريق، وفق القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة، 1000×500م، وجرى تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي؛ رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية.
وبلغت نسبة إخماد الحريق 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس.
حريق جبل غلامة
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 12:32 PM
توجيه للأمين ومساهمة في احتواء النيران التي تمددت ويجري التعامل معها"حريق تنومة".. مشاركة فاعلة لـ"أمانة عسير" وبلدياتها في جهود الإخماد
شاركت أمانة عسير وبلدياتها مع عدة جهات حكومية أخرى، بالمعدات والآليات اللازمة؛ للمساهمة في احتواء النيران التي اندلعت بأحد الجبال الوعرة في تنومة؛ وجاء ذلك بتوجيه الأمين.
وكانت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة تنومة، قد باشرت حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة؛ حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.
وبلغت مساحة الحريق، وفق القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة، 1000×500م، وجرى تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده؛ منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي؛ رغم بُعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية.
وبلغت نسبة إخماد الحريق 70٪ من المساحة المعروفة حدودها حاليًا؛ فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس.
، "حريق تنومة".. مشاركة فاعلة لـ"أمانة عسير" وبلدياتها في جهود الإخماد ،
المصدر : الخليج 365
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