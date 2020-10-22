السعودية | “الصندوق الصناعي” يبحث فرص تعزيز دور المرأة في القطاع ضمن فعاليات “العشرين”

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أكد الدكتور إبراهيم المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق ملتزم بالأهداف الاستراتيجية لـ”رؤية المملكة 2030″ للإسهام في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد الوطني إلى 30 في المائة، وتمكينها من تولي المناصب القيادية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة وتحقيق التنوع والشمول على مستوى المؤسسات هو أحد أهداف الصندوق الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور المعجل أن الصندوق الصناعي أحد رعاة “مجموعة المرأة العشرين” W20، التابعة لمجموعة العشرين وتقودها جمعية النهضة، بهدف تضافر الجهود لتعزيز دور المرأة في المملكة، إذ شارك الصندوق منذ بداية أعمال المجموعة في عدد من ورش العمل والدراسات، نظرا لخبرة الصندوق الممتدة على مدى 46 عاما في تمكين القطاع الخاص، من خلال تقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة.

وأفاد بأن الصندوق الصناعي يواصل ابتكار منتجات وخدمات جديدة، تضمن دعم المستثمر الرجل والمرأة في القطاع الصناعي، ويبذل قصارى جهده لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المملكة، بوصف الصندوق الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما يطبق سياسة تضمن المساواة بين الجنسين، وتحول دون أي تمييز من أي نوع بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والتمويلية، وفي فرص العمل والتدريب، التي يقدمها الصندوق الصناعي، حيث رفع في أقل من ثلاثة أعوام نسبة الموظفات العاملات في الصندوق من صفر إلى 17 في المائة في مختلف المناصب والإدارات.