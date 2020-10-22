883 جولة رقابية تسفر عن ضبط 42 مخالفة بالشرقية

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كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 741 موقعاً في مدينة الدمام بمشاركة 444 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 5725 طنا من النفايات، وإزالة 3423 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 8810 أفراد من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.
وأكدت أمانة المنطقة الشرقية مواصلة الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة وتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية لسلامة الجميع.
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