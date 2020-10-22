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أتربة على نجران والمدني يحذر قائدي المركبات
الحالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير رياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة، المدينة المنورة) يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.
في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة، بحسب توقعات الأرصاد.
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