ظاهرة فلكية الليلة في سماء السعودية

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيتم رصد في سماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الخميس وبداية الليل، اقتران القمر مع كوكب المشتري، حيث سيفصل بينهما ثلاث درجات تقريبًا، وسيشكلان مع كوكب زحل مثلثًا سماويًا بالنسبة للراصد بالأفق الجنوبي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

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وأوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر تويتر، أن كوكب المشتري سيبدو كنقطة بيضاء ساطعة أعلى القمر للراصد بالعين المجردة، وعند رؤية الكوكب من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم أقمار جاليلو وهي (جانميد – كاليستو – يوروبا – ايوا) حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة، كما يمكن أيضًا رؤية حلقات كوكب زحل من خلال التلسكوب فقط.

وتابع أبو زاهرة أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهريًا نحو الغرب، نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

ولفت رئيس فلكية جدة أن غدًا الجمعة سيلاحظ أن القمر ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.



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