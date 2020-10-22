الصحة: هذه أهم فحوصات العيون المتوفرة في مرافقنا 

2020-10-22

متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت وزارة الصحة أهم فحوصات العيون التي توفرها الوزارة عبر مستشفياتها التخصصية للعيون مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض ومستشفى العيون في جدة ، ومستشفى العيون في الظهران، أو من خلال عيادات الفحوصات الطبية للعيون مراكز الرعاية الصحية الأولية جميع المستشفيات والمدن الطبية.

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وبينت الصحة في حسابها الرسمي في “تويتر” ومنصتها التوعوية عش بصحة في إنفوجرافيك تعريفي أن هذه الفحوصات تشمل “اختبار عمى الألوان، طبقية القرنية، اختبار الجفاف، فحص النظر، تنظير قاع العين، التصوير البصري، تصوير قاع العين بعد حقن الفلورسين، ضغط العين، صبغ العين بالفلورسين، فحص مجال الرؤية، تصوير قاع العين بعد حقن ICG وتصوير الأوعية بخضرة الإندوسيانين” .

وأشارت “الصحة” إلى أن التحويل للمستشفيات التخصصية يتم من خلال أي مستشفى حكومي أو خاص به طبيب عيون، مع آخر تقرير طبي للحالة.







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