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2020-10-22 %0.5 نسبة التغير السنوي في مؤشر أسعار العقارات بالسعودية للربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع المناظر في العام السابق متابعات الخليج 365 - الرياض أصدرت الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث للعام 2020م. وجاء التغير السنوي في مؤشر أسعار العقارات بالربع الثالث مقارنة بالربع المناظر في العام السابق بنسبة 0.5%. Advertisements وارتفع القطاع السكني 2.1% ليصل إلى 65.4% فيما زاد القطاع التجاري 2.5% ليصل إلى 31.0% وبالنسبة إلى القطاع الزراعي جاء التغير السنوي بنسبة 0.3%. وفيما يلي إنفوجرافيك يبين الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث للعام 2020م، فيما يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من الرابط التالي: هنا.

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