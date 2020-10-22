الارشيف / اخبار السعوديه

جنايات الكويت تحجز تظلم المشاهير من تجميد أرصدتهم

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم جنايات الكويت تحجز تظلم المشاهير من تجميد أرصدتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-22

جنايات الكويت تحجز تظلم المشاهير من تجميد أرصدتهم

متابعات الخليج 365 - متابعة

حجزت محكمة الجنايات في الكويت، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، تظلم عدد من المشاهير، ومطالبتهم بإلغاء قرار النيابة العامة، بشأن تجميد حساباتهم البنكية، للحكم بعد أسبوع.

وقال دفاع المشاهير: إن موكليهم المتظلمين بحاجة إلى فتح حساباتهم وتسيير أمورهم المعيشية.

Advertisements

وحجزت المحكمة التظلُّم للحكم بعد أسبوع، وستبحث ما إذا كان يحق للمتظلمين فتح حساباتهم قبل صدور الحكم في البلاغات المرفوعة من وحدة التحرّيات المالية ضدهم، التي تتهمهم بغسل الأموال، بحسب القبس الكويتية.

 

 

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنايات الكويت تحجز تظلم المشاهير من تجميد أرصدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا