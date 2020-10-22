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جنايات الكويت تحجز تظلم المشاهير من تجميد أرصدتهم
متابعات الخليج 365 - متابعة
حجزت محكمة الجنايات في الكويت، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، تظلم عدد من المشاهير، ومطالبتهم بإلغاء قرار النيابة العامة، بشأن تجميد حساباتهم البنكية، للحكم بعد أسبوع.
وقال دفاع المشاهير: إن موكليهم المتظلمين بحاجة إلى فتح حساباتهم وتسيير أمورهم المعيشية.
وحجزت المحكمة التظلُّم للحكم بعد أسبوع، وستبحث ما إذا كان يحق للمتظلمين فتح حساباتهم قبل صدور الحكم في البلاغات المرفوعة من وحدة التحرّيات المالية ضدهم، التي تتهمهم بغسل الأموال، بحسب القبس الكويتية.
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