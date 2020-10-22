- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت إمارة منطقة عسير صباح اليوم إن غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تواصل دعم مالك الخطر #الدفاع_المدني، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد #حريق_تنومة.
وفي وقت سابق كانت قد أكدت الإمارة أن نسبة إخماد #حريق_تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حالياً، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.
وكانت قد قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ 1000x500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.حريق جبل غلامة إمارة منطقة عسير
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 11:54 AM
كانت قد أكدت أن نسبة إخماده بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حالياً
قالت إمارة منطقة عسير صباح اليوم إن غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير تواصل دعم مالك الخطر #الدفاع_المدني، والتنسيق المكثف لجهود الجهات الحكومية، لإخماد #حريق_تنومة.
وفي وقت سابق كانت قد أكدت الإمارة أن نسبة إخماد #حريق_تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حالياً، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.
وكانت قد قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة #حريق_تنومة مساحته بـ 1000x500م، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.
، تحديث جديد من إمارة عسير حول #حريق_تنومة: نواصل دعم "الدفاع المدني" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث جديد من إمارة عسير حول #حريق_تنومة: نواصل دعم "الدفاع المدني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.