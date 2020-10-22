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أبرد مدن السعودية.. مدينة جديدة تنضم لـ"حائل" وتزيحان أبها والخميس

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محمد بن مسعود - الدمام - المسند يكشف توقعاته لأجواء الخميس.. ويؤكد: الاستقرار سيد الموقف

واصل أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، نشره لقائمة أبرد المدن بالسعودية؛ مؤكدًا صباح اليوم أن مدينتي #حائل و#القريات تتصدران مشهد وقائمة أبرد المدن السعودية فجر اليوم؛ حيث أزاحتا #أبها و#خميس_مشيط عن الصدارة، اللتين دامتا طوال فصل الصيف وأول الخريف.

وحول أجواء اليوم قال المسند: الاستقرار سيد الموقف لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الرياح النشطة الشمالية التي قد تثير بعض #الغبار خاصة في المناطق المفتوحة؛ قد تتشكل في الشمال الشرقي من #السعودية وأجزاء من شمال ووسط الوسطى.. هذا والله أعلم.

أبرد مدن السعودية.. مدينة جديدة تنضم لـ

أبرد مدن السعودية.. مدينة جديدة تنضم لـ

أبرد مدن السعودية.. مدينة جديدة تنضم لـ

أبرد مدن السعودية.. مدينة جديدة تنضم لـ

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22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 11:38 AM

المسند يكشف توقعاته لأجواء الخميس.. ويؤكد: الاستقرار سيد الموقف

أبرد مدن السعودية.. مدينة جديدة تنضم لـ"حائل" وتزيحان أبها والخميس
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

واصل أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، نشره لقائمة أبرد المدن بالسعودية؛ مؤكدًا صباح اليوم أن مدينتي #حائل و#القريات تتصدران مشهد وقائمة أبرد المدن السعودية فجر اليوم؛ حيث أزاحتا #أبها و#خميس_مشيط عن الصدارة، اللتين دامتا طوال فصل الصيف وأول الخريف.

وحول أجواء اليوم قال المسند: الاستقرار سيد الموقف لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الرياح النشطة الشمالية التي قد تثير بعض #الغبار خاصة في المناطق المفتوحة؛ قد تتشكل في الشمال الشرقي من #السعودية وأجزاء من شمال ووسط الوسطى.. هذا والله أعلم.

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، أبرد مدن السعودية.. مدينة جديدة تنضم لـ"حائل" وتزيحان أبها والخميس ،
المصدر : الخليج 365

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