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توج الجواد "محيص" لمالكه راشد مناحي الهمزاني، بشوط الكأس الرئيسي في أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل للموسم الحالي 1442، وبحضور ملاك الجياد ومحبي الفروسية.
وجاء بالمركز الأول في شوط السباق الأول الجواد "دلع حائل" للمالك سلطان برغش العلي، فيما حقق الجواد "السعدني" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك أبناء سليمان الشمري الموج، في حين حصل الجواد "متفائل" على المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك عبدالله جزاع الشريهي، وحصل الجواد "قاضيهم" على المركز الأول في الشوط الرابع للمالك فهيد عايد الشلاقي.
وفي نهاية الحفل سلم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي الكأس لمالك الجواد "محيص" الفائز في الشوط الرئيسي للسباق.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 11:04 AM
بحضور عدد كبير من ملاك الجياد ومحبي الرياضة و"التبيناوي" سلمه الكأس"محيص" لمالكه "الهمزاني" يتوج بشوط الكأس الرئيسي بأول سباقات الفروسية بحائل
توج الجواد "محيص" لمالكه راشد مناحي الهمزاني، بشوط الكأس الرئيسي في أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل للموسم الحالي 1442، وبحضور ملاك الجياد ومحبي الفروسية.
وجاء بالمركز الأول في شوط السباق الأول الجواد "دلع حائل" للمالك سلطان برغش العلي، فيما حقق الجواد "السعدني" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك أبناء سليمان الشمري الموج، في حين حصل الجواد "متفائل" على المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك عبدالله جزاع الشريهي، وحصل الجواد "قاضيهم" على المركز الأول في الشوط الرابع للمالك فهيد عايد الشلاقي.
وفي نهاية الحفل سلم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي الكأس لمالك الجواد "محيص" الفائز في الشوط الرئيسي للسباق.
، "محيص" لمالكه "الهمزاني" يتوج بشوط الكأس الرئيسي بأول سباقات الفروسية بحائل ،
المصدر : الخليج 365
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