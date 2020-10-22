، متاحة لمن يشعر بأعراض "كورونا".. "تطمن" تكشف عدد مستفيديها بمكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تباشر ارتفاع الحرارة وما يرافقها ومهيأة للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة

قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ96 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن