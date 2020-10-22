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قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ96 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.
يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 11:13 AM
تباشر ارتفاع الحرارة وما يرافقها ومهيأة للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة
قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ96 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.
يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
، متاحة لمن يشعر بأعراض "كورونا".. "تطمن" تكشف عدد مستفيديها بمكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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