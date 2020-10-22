شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من التأمينات بشأن قيمة الاشتراك الذي يتحمله صاحب العمل عن العامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النسبة التي يتحملها صاحب العمل للاشتراك عن العامل.

وقالت التأمينات الاجتماعية في تصريح لها :" يتحمل صاحب العمل 12%من أجر العامل المسجل (الأساسي وبدل السكن) ، 9%عن نظام المعاشات ،2%عن نظام الأخطار المهنية ،1%عن نظام التعطل عن العمل".

وفي وقت سابق، دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المستفيدين، لمراجعة وإنجاز معاملاتهم باستخدام الخدمات الإلكترونية عبر موقع المؤسسة الرسمي دون الحاجة لمراجعة فروعها.