شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من التأمينات بشأن قيمة الاشتراك الذي يتحمله صاحب العمل عن العامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النسبة التي يتحملها صاحب العمل للاشتراك عن العامل.
وقالت التأمينات الاجتماعية في تصريح لها :" يتحمل صاحب العمل 12%من أجر العامل المسجل (الأساسي وبدل السكن) ، 9%عن نظام المعاشات ،2%عن نظام الأخطار المهنية ،1%عن نظام التعطل عن العمل".
وفي وقت سابق، دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المستفيدين، لمراجعة وإنجاز معاملاتهم باستخدام الخدمات الإلكترونية عبر موقع المؤسسة الرسمي دون الحاجة لمراجعة فروعها.
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