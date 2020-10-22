حريق تنومة يتصدر التريند بالسعودية.. ومغردون يدعون لأهلها بالسلامة

تصدَّر حريق جبل تنومة بمنطقة عسير، التريند في السعودية، عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي؛ حيث دشن المغردون هاشتاقين هما: « #حريقتنومه» و« #غاباتتنومه_تحترق».

وتفاعل المغردون مع الحريق؛ حيث نشر الصحافي عصوان الأحمري، صورة كتب عليها «بردًا وسلامًا ا تنومة» وغرد قائلا «حريق تنومة جنوب السعودية يزيد من انتشاره حاليا - حسب الجهات المختصة- سرعة الرياح.. حفظ الله تنومة وأهلها وأبعد الأذى عنهم.. الدفاع المدني يقوم بجهده لوقف الانتشار».

وكتب طلال العبدالله الفيصل «اللهم استودعناك تنومة وأهلها فأحفظهم بحفظك.. اللهم اجعلها بردًا و سلامًا ويا رب ألطف بهم».

بينما أشادت المغردة خلود عبد الدايم، بجهود رجال الدفاع المدني قائلة «الله يحمي الجميع.. وشكرا لأبطال الدفاع المدني على الجهود الجبارة الله يقويكم.. برداً وسلاماً تنومة».

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وكانت إمارة عسير أعلنت- في وقت سابق- أن نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس.

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