«الحصيني» يتوقع الحالة الجوية لنهاية الأسبوع.. ويحدد نوع الملابس

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، الحالة الجوية لنهاية إجازة الأسبوع خلال أيام (الخميس، والجمعة، والسبت) على مناطق المملكة، كما نصح قاطني الوسطى والشمالية وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، كما توقع رياحًا من متوسطة لشبه قوية على الوسطى وشمال الشرقية وشرق الشمالية وشرق نجران مع غبار خفيف اليوم الخميس 1442/3/5هـ ودعا الله أن يصرفها.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «توقعات أجواء إجازة نهاية الأسبوع من 5/3 إلى 7/3/1442 هـ: منطقتا مكة والمدينة حارة نهارا العظمى من 37 لـ 42 °C معتدلة في الساعات المتأخرة من الليل، الصغرى من 23 لـ 30 °C مرتفعاتها معتدلة نهارا باردة ليلاً والرياح شرقية لجنوبية شرقية وهادئة على السواحل».

وأضاف: «مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية ونجران من تميل للاعتدال إلى معتدلة نهارًا الحرارة العظمى من 28 لـ 35°C وفي الليل الحرارة لطيفة أول الليل و تميل للبرودة إلى باردة آخر الليل الصغرى من 12 لـ 20°C وجازان حارة نهارا 38 معتدلة ليلا 28 °C».

وتابع الحصيني: «عسير والباحة وجازان المرتفعات منها معتدلة نهارا باردة ليلا الحرارة العظمى من 23 لـ 33 °C والصغرى من 9 لـ 20 °C السواحل وتهامة من تميل للحرارة إلى حارة نهارا معتدلة ليلا، وتظهر بعض الغيوم على المرتفعات بعضها ممطر أن شاء الله نسبة 20% والرياح هادئة عدا سواحل جازان متوقع رياح متوسطة».

وقال خبير الطقس والمناخ إن «الوسطى والشمالية وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية تحتاجون لملابس شتوية، ومتوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على الوسطى وشمال الشرقية وشرق الشمالية وشرق نجران مع غبار خفيف اليوم الخميس 1442/3/5هـ إلا أن يصرفها الله».

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من جانبها توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير رياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى. في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

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