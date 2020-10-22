إعلان نسبة السيطرة على حريق تنومة.. و«إمارة عسير» تتخذ إجراء وقائيًا

مواصلة الإطفاء تحسبًا لنشاط الرياح
أعلنت إمارة منطقة عسير، أن نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية؛ رغم صعوبة التضاريس.
وأشارت إمارة المنطقة، عبر «تويتر» إلى أنه- تحسبًا لنشاط الرياح- تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكل توقعاتها».
وكانت إمارة عسير أعلنت في وقت سابق، عن إنشائها غرفة عمليات عسير بقيادة إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتة إلى أن الغرفة تتابع أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة.
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