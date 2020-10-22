تنبيهات من هيئة الأرصاد لقاطني مناطق: الرياض والقصيم والمدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بمنطقة المدينة المنورة تضمن نشاطا للرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن الحالة تشمل (المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وينبع) مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء .

ونبهت الهيئة أيضًا إلى نشاط في الرياح السطحية بمنطقة القصيم، موضحة أن الحالة تشمل (الأسياح - البدائع - البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء - ضرية - عقلة الصقور - عنيزة - عيون الجواء) وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفيما يتعلق بمنطقة الرياض نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم إلى نشاط في الرياح السطحية، مشيرة إلى أن الحالة تشمل (الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدلم - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم - رماح - شقراء - ضرما - عفيف - مرات - وادي الدواسر)، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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