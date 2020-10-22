بالأسماء..  «الدفاع المدني» يعلن المقبولين لشغل الوظائف الصحية

دعتهم لمراجعة مقرها بالرياض لاستكمال إجراءات التعيين

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المقبولين بصورة نهائية لشغل الوظائف الصحية والتي سبق الإعلان عنها عبر منصة جدارة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمراجعة المقر الرئيسي للمديرية العامة للدفاع المدني بالرياض لاستكمال إجراءات التعيين مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للتوظيف . وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء ونتائج القبول من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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