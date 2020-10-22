السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة البدائع تفعّل حملة "الصلاة نور"



البدائع 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة ( الصلاة نور ), التي أطلق أعمالها بمنطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم .

وتهدف الحملة التوعية التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند, إلى بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية والجهات الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة بين مختلف شرائح المجتمع.

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10:39ت م

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