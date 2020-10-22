السعودية اليوم / هيئة التخصصات الصحية تُعلن حصول أكاديمية القيادة على اعتراف الكلية الأمريكية للتنفيذيين الصحيين



الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت الهيئة

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن أكاديمية القيادة الصحية التي أنشئت عام 2017 تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعد إضافة مهمة للقطاع الصحي كإحدى مبادرات التحول الوطني حيث تهدف إلى تطوير القيادات الصحية وتزويدهم بالمهارات لقيادة التحول وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن حصول الأكاديمية على الاعتراف الأمريكي يعتبر نقلة نوعية على مستوى المملكة، حيث يمنح هذا المتدربين في برامج أكاديمية القيادة الصحية الأحقية في الحصول على ساعات تدريبية تأهلهم للتقديم على الزمالة الأمريكية للتنفيذيين الصحيين التي تعد من أعرق الشهادات في مجال القيادة والإدارة الصحية.

وأضاف أن الأكاديمية على مدار العامين الماضيين عملت على تطوير برامج القيادة لضمان سد وتطوير الفجوات في القدرات داخل القطاع الصحي، مؤكداً مضيها نحو تحقيق رسالتها في السعي الى إطلاق القدرات القيادية الفردية والجماعية لتحقيق صحة ورعاية أفضل.

// انتهى //

10:23ت م

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الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حصول أكاديمية القيادة الصحية التابعة للهيئة على الاعتراف الأمريكي كأول مركز تدريبي معتمد في المملكة من الكلية الأمريكية للتنفيذيين الصحيين " American College for Healthcare Executives "، مما يمكنها من منح ساعات تدريبية تؤهل للتقديم على الزمالة الأمريكية للتنفيذيين الصحيين.وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن أكاديمية القيادة الصحية التي أنشئت عام 2017 تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعد إضافة مهمة للقطاع الصحي كإحدى مبادرات التحول الوطني حيث تهدف إلى تطوير القيادات الصحية وتزويدهم بالمهارات لقيادة التحول وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن حصول الأكاديمية على الاعتراف الأمريكي يعتبر نقلة نوعية على مستوى المملكة، حيث يمنح هذا المتدربين في برامج أكاديمية القيادة الصحية الأحقية في الحصول على ساعات تدريبية تأهلهم للتقديم على الزمالة الأمريكية للتنفيذيين الصحيين التي تعد من أعرق الشهادات في مجال القيادة والإدارة الصحية.وأضاف أن الأكاديمية على مدار العامين الماضيين عملت على تطوير برامج القيادة لضمان سد وتطوير الفجوات في القدرات داخل القطاع الصحي، مؤكداً مضيها نحو تحقيق رسالتها في السعي الى إطلاق القدرات القيادية الفردية والجماعية لتحقيق صحة ورعاية أفضل.// انتهى //10:23ت م0034

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.