السعودية اليوم / "96000" مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في مكة المكرمة



مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

قدمت عيادات "تطمن " في مكة المكرمة خدماتها لـ "96000" مستفيد وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

10:22ت م

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مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " في مكة المكرمة خدماتها لـ "96000" مستفيد وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:22ت م0033

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