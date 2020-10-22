السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 13227 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 13227 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 253.386 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.539 حالة وفاة .

// انتهى //

10:14ت م

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بروكسل 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 13227 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 46 وفاة .وأفادت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 253.386 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.539 حالة وفاة .// انتهى //10:14ت م0030

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