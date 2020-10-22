السعودية اليوم / " أصدقاء البيئة " مبادرة مجتمعية لبلدية صبيا



صبيا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت بلدية محافظة صبيا أمس، مبادرة مجتمعية لنظافة المحافظة والقرى التابعة لها تحت شعار " أصدقاء البيئة"، لتحديد المشكلات البيئية وإيجاد طرق لعلاجها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري أن الحملة، التي تستمر أسبوعاً، تهدف إلى النهوض بمستوى النظافة العامة والتخلص من الظواهر المشوهة للمظهر العام، وتُعزز من أواصر التواصل المجتمعي وتوفير الخدمات، بالإضافة إلى تعميق الوعي البيئي وتوجيه الأفراد نحو المحافظة على البيئة من خطر الملوثات.

وكشف المهندس دغريري، أن البلدية وفي ضوء خطتها الرامية إلى تحسين الخدمات وتطويرها وإشراك الأفراد المتطوعين، قامت بمعالجة "60" موقعا في المحافظة شملت القرى والأحياء والشوارع والميادين والساحات العامة ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقتها البلدية، مبيناً أنه تم رفع النفايات وأنقاض الهدم والبناء بمعدل يومي قُدر بــ"160" طناً، بجانب العمل على مكافحة آفات الصحة العامة من حشرات وبعوض.

وقدّم المهندس دغريري شكره لجميع الأفراد المتطوعين المشاركين في المبادرة على ما يبذلونه من جهود ميدانية في متابعة ورصد الظواهر المشوهة للمظهر العام.

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09:18ت م

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