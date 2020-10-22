السعودية اليوم / 55839 إصابة جديدة بكورونا في الهند



مومباي 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت الهند اليوم 55839 إصابة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع بواقع 702 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 116616حالة وفاة.

// انتهى //

09:00ت م

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مومباي 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسسجّلت الهند اليوم 55839 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات إلى 7.71 ملايين.وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع بواقع 702 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 116616حالة وفاة.// انتهى //09:00ت م0019

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