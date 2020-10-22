السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6845 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية المكسيكية 6845 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في المكسيك في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 867559، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 87415.

// انتهى //

08:59ت م

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مكسيكو سيتي 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسسجلت السلطات الصحية المكسيكية 6845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و522 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في المكسيك في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 867559، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 87415.// انتهى //08:59ت م0018

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