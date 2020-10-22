استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

الخميس 22 أكتوبر 2020

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، عند 4.086 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع في التعاملات المبكرة للبنوك وشركات الصرافة، وفق متعاملين.



وفي البنك المركزي المصري، سجل الريال السعودي، نحو 4.172 للشراء، و4.199 للبيع، وفقا لموقعه الإلكتروني على الإنترنت.

وتشهد سوق النقد المصرية حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالٍ للدولار، وفقا لمسح أجرته "العين الإخبارية"، على أسعار الدولار في 29 بنكا.

وجاءت السعودية والإمارات ومصر ضمن أكبر 40 اقتصادا على مستوى العالم، خلال العام الماضي، والذي شهد نموا في إجمالي الناتج العالمي ليسجل 88 تريليون دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وحسب بيانات البنك الدولي، يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بشكل كبير، بدعم من اقتصاد قوي وسط تنفيذ خطط للتنمية المستدامة.

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وبلغ الناتج المحلي الإجمالي ‏في مصر خلال عام 2019 نحو 300 مليار دولار أمريكي.

أما السعودية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها عام 2000 قرابة 379.3 مليار دولار أمريكي، وصعد إلى 461.6 مليار دولار في 2005، بحسب البنك الدولي.

واستقر سعر الدولار في مصر 15.65 جنيه للشراء و 15.75 للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي إلى 18.50 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الإسترليني إلي 20.25 جنيه للشراء، و20.70 جنيه للبيع وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.

وعلى شاشات البنك الأهلي المصري، استقر الدرهم الإماراتي عند 4.238 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي نحو 48.769 جنيه للشراء، و51.539 جنيه للبيع.