شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مراهق يقود مركبة بتهور في جدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال "المرور السعودى"في تغريدة على تويتر : شكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام
وكان أحد المواطنين قد نشر تغريدة مصحوبة بمقطع فيديو قال فيها : الى الساده في مرور جدة مراهق يقوم بالتهور والسرعه في طريق كبري بريمان ويقوم بنشرها ف السوشيال ميديا .
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