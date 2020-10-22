شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مراهق يقود مركبة بتهور في جدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المديرية العامة للمرور أنه بناء على المقطع الذى نشره أحد المواطنين فقد تم القبض على قائد مركبة يقودها بتهور في جدة .

وقال "المرور السعودى"في تغريدة على تويتر : شكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

وكان أحد المواطنين قد نشر تغريدة مصحوبة بمقطع فيديو قال فيها : الى الساده في مرور جدة مراهق يقوم بالتهور والسرعه في طريق كبري بريمان ويقوم بنشرها ف السوشيال ميديا .