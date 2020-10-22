محمد بن مسعود - الدمام - عن جهود اللجنة التوعوية ومبادراتها الاجتماعية في ظل جائحة كورونا وجّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في وكيل الوزارة لتنمية المجتمع- خطاب شكر للجنة تنمية الأفلاج؛ نظير جهودها التوعوية ومبادراتها الاجتماعية في ظل جائحة كورونا؛ وذلك بعد تلقيه تقريرًا مصورًا تَضَمّن أعمال اللجنة. وتلقى رئيس لجنة الأفلاج، مرضي الحبشان، خطاب شكر من وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد، ثمّن خلاله للجنة جهودها التوعوية ومبادراتها الاجتماعية المتنوعة لتخفيف آثار كورونا على المجتمع وما قدمه العاملون بلجنة الأفلاج من أعمال في إبراز دور اللجنة في العمل التنموي الاجتماعي.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 09:36 AM عن جهود اللجنة التوعوية ومبادراتها الاجتماعية في ظل جائحة كورونا Advertisements بعد تقرير مصور.. خطاب شكر من "الموارد البشرية" إلى "تنمية الأفلاج" بعد تقرير مصور.. خطاب شكر من "الموارد البشرية" إلى "تنمية الأفلاج" وجّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في وكيل الوزارة لتنمية المجتمع- خطاب شكر للجنة تنمية الأفلاج؛ نظير جهودها التوعوية ومبادراتها الاجتماعية في ظل جائحة كورونا؛ وذلك بعد تلقيه تقريرًا مصورًا تَضَمّن أعمال اللجنة. وتلقى رئيس لجنة الأفلاج، مرضي الحبشان، خطاب شكر من وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد، ثمّن خلاله للجنة جهودها التوعوية ومبادراتها الاجتماعية المتنوعة لتخفيف آثار كورونا على المجتمع وما قدمه العاملون بلجنة الأفلاج من أعمال في إبراز دور اللجنة في العمل التنموي الاجتماعي. الكلمات المفتاحية ، بعد تقرير مصور.. خطاب شكر من "الموارد البشرية" إلى "تنمية الأفلاج" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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