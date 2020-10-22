- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام تزامنًا مع اتجاه دول أوروبية إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق في ظل زيادة تفشي فيروس "كورونا".
ورغم أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت تراجع مخزنات النفط بنحو مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من أكتوبر، زادت مخزونات البنزين بمقدار 1.9 مليون برميل على مدار نفس الفترة.
وفي سياق منفصل أعلن كبير موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز" أمس الأربعاء أنهم يتطلعون إلى الوصول لصفقة تحفيز مالي خلال الـ48 ساعة المقبلة؛ وفق "رويترز".
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 41.58 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 39.85 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 09:36 AM
تزامنًا مع اتجاه دول أوروبية إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق في ظل زيادة تفشي "كورونا"
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام تزامنًا مع اتجاه دول أوروبية إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق في ظل زيادة تفشي فيروس "كورونا".
ورغم أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت تراجع مخزنات النفط بنحو مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من أكتوبر، زادت مخزونات البنزين بمقدار 1.9 مليون برميل على مدار نفس الفترة.
وفي سياق منفصل أعلن كبير موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز" أمس الأربعاء أنهم يتطلعون إلى الوصول لصفقة تحفيز مالي خلال الـ48 ساعة المقبلة؛ وفق "رويترز".
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 41.58 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 39.85 دولارًا للبرميل.
، تعاملات الخميس.. هبوط أسعار النفط وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تعاملات الخميس.. هبوط أسعار النفط وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.