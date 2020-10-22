شكرا لمتابعة خبر عن أجواء باردة اليوم الخميس.. وأقل حرارة 9 درجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواءا باردة على معظم مناطق المملكة.
وقال الحصيني: " فجر اليوم الخميس، نلاحظ أجواء تميل للبرودة إلى باردة إلى معتدلة على مدن المملكة وسماء صحو و أقل حرارة في سبت العلايا 9 درجات، وأعلى حرارة في جدة وجازان 27 " .
كما توقع أجواء حارة نهارًا بمنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى من 37 لـ 42 درجة، مشيرًا إلى أجواء معتدلة في الساعات المتأخرة من الليل.
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