شكرا لمتابعة خبر عن أجواء باردة اليوم الخميس.. وأقل حرارة 9 درجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواءا باردة على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني: " فجر اليوم الخميس، نلاحظ أجواء تميل للبرودة إلى باردة إلى معتدلة على مدن المملكة وسماء صحو و أقل حرارة في سبت العلايا 9 درجات، وأعلى حرارة في جدة وجازان 27 " .

كما توقع أجواء حارة نهارًا بمنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى من 37 لـ 42 درجة، مشيرًا إلى أجواء معتدلة في الساعات المتأخرة من الليل.