تريد إنقاص وزنك؟ إليك 13 نوعًا من الأعشاب والبهارات ستساعدك

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يؤكد المختصون والأطباء أن الأعشاب والتوابل من أهم مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن، والوقاية من بعض الأمراض، كما يمكنها تخفيف أعراض بعض الأمراض المزمنة كالقلب وغيره.

وفيما يلي 13 نوعًا من الأعشاب والبهارات، أوردها موقع “ويب طب” للمساعدة في خسارة الوزن.

1- الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل على استقرار نسبة السكر في الدم، خاصة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، كما يساعد على تقليل الشهية، مما يجعل خفض السعرات الحرارية أسهل.

2-القرفة:

تساعد القرفة على الحد من زيادة السكر في الدم وإبطاء إفراغ المعدة، كما يمكن لها أن تحرق الدهون بفاعلية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

3-الهيل أو الحبهان:

يحتوي 100غرام من الهيل على 300 سعر حراري من الطاقة، و68 غرامًا من الكربوهيدرات، و11 غرامًا من البروتين، و28 غرامًا من الألياف الغذائية، ولا يحتوي على الكوليسترول، ما يساعد في تعزيز الإحساس بالشبع.

ويعمل شاي الهيل على إزالة للسموم من الجسم، حيث يحفّز وظائف الكبد، ويزيد من معدل التبول.

4-الشمر:

الشمر منخفض في السعرات الحرارية وغني بالمغذيات، وتحتوي ملعقة واحدة من بذور الشمر على 20 سعرة حرارية، وغرام من البروتين، و3 غرامات من الكربوهيدرات، و2 غرام من الألياف، كما أنه مصدر جيد للحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والعديد من الفيتامينات، وتعمل بذوره كعامل مدرّ للبول، وتخفض من حجم السوائل في الجسم مما يسبب فقدان الوزن.

5-اليانسون:

تحتوى بذور اليانسون على كمية ضئيلة من السعرات الحرارية اليومية،حيث تحتوي ملعقتان كبيرتان من اليانسون على 45 سعرة حرارية فقط، كما أن محتواه من الدهون يكون من الدهون غير المشبعة الصحية، ما يعزز فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6-الميرمية:

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الميرمية تنظم وتمنع إفراز الجلوكوز المخزن في الكبد، مما تمنع التقلبات الرئيسية في نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني أو التحكم فيه في حالة حدوثه، وتخفيض مستويات الكولسترول مما يساعد في إنقاص الوزن.

7-الصمغ العربي أو المستكة:

مصدر جيد للألياف غير القابلة للذوبان، ويساعد على تخفيف الإمساك، وتحتوي ملعقة واحدة من مسحوق الصمغ العربي على 6 غرامات من الألياف، وقد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب، مما يساهم في فقدان الوزن بفاعلية.

8-الزعفران:

يمكن للمستويات المرتفعة من المنغنيز في الزعفران مساعدة الجسم على تحسين مستويات السكر في الدم، وذلك يساهم بشكل فعّال في إنقاص الوزن الزائد.

9-إكليل الجبل أو الروزماري:

أثبتت بعض الأبحاث قدرة مستخلص إكليل الجبل على تثبيط زيادة الوزن في الفئران، فربما بسبب قدرة مستخلص إكليل الجبل على تثبيط نشاط الليباز Lipase، وهو إنزيم يستخدمه الجسم لتحليل الدهون، كما قد يجعلك مستخلص روزماري تشعر بالشبع من خلال تأخير هضم الدهون.

10-ورق الغار أو ورق اللورا:

ورق الغار يحفز التبول ويعمل كمدرّ للبول، مما يقلل من سمية الجسم، وينقي الجسم من السموم، ويزيل وزن الماء الزائد من الجسم.

11-الزعتر:

يحتوي الزعتر على أعلى تركيز من المواد المضادة للأكسدة مقارنًة بأي عشب آخر، وتساهم مضادات الأكسدة الفينولية الموجودة في الزعتر،بما في ذلك اللوتين، والزيكنسنثين zeaxanthin، والثيمونين على منع الإجهاد التأكسدي، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة للجسم، وتعزيز فقدان الوزن الزائد.

12-الكراوية:

مستخلص بذور الكراوية لديه القدرة على تحفيز فقدان الوزن للنساء اللاتي يعانين السمنة، حيث تخفض الكراوية مؤشر كتلة الجسم، وتخفض مستوى الدهون في الجسم، كما تعمل على زيادة كتلة العضلات وإنقاص محيط الخصر.

13-النعناع:

النعناع يحفز الإنزيمات الهاضمة التي تمتص المغذيات من الطعام، وتستهلك الدهون وتحولها إلى طاقة قابلة للاستخدام، لذلك من خلال إضافة النعناع إلى النظام الغذائي تزيد كمية الدهون التي يتم استهلاكها واستخدامها، بدلاً من تخزينها والمساهمة في زيادة الوزن، ولذلك يعتبر النعناع من العناصر الفعّالة في أي نظام غذائي لفقدان الوزن.

Source akhbaar24.argaam

