أخبار السعودية اليوم.. تعرّف على ثاني سفيرة في تاريخ المملكة.. و«الصحة» تحذر من ارتفاع إصابات كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، حيث أدّت السفيرة آمال يحيى المعلمي، عبر الاتصال المرئي، القسمَ أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد تعيينها سفيرة للمملكة لدى دولة النرويج، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني بالخبر من انتشال جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بمحافظة الخبر، وإلى التفاصيل:

بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين.. تعرّف على ثاني سفيرة في تاريخ المملكة

سجّلت السفيرة آمال يحيى المعلمي، اسمها في كتب التاريخ بعدما أدّت القسم أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد تعيينها سفيرة للمملكة لدى دولة النرويج، وتعد آمال المعلمي ثاني امرأة تشغل منصب التمثيل الدبلوماسي لبلادها في الدول الأخرى، وذلك بعد الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي عُيِّنَتْ سفيرةً للرياض لدى واشنطن قبل سنتين.

التعليم: كلمة خادم الحرمين تعكس رؤية المملكة في تمكين الشباب

أكدت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، على أنَّ كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام قمة شباب العشرين، تعكس رؤية المملكة في تمكين الشباب بكونهم طاقة المستقبل الحقيقية، وتناولت الكلمة، التي ألقاها نيابة عن مقام خادم الحرمين، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم؛ دور الشباب كونهم عصب المجتمع النابض في الحياة وطاقة المستقبل الحقيقية.

صقر يتجاوز ثمنه 50 ألف ريال.. هكذا حول صقار سعودي الهواية لمصدر ربح

حوَّل الصقار السعودي متعب الملحم، هواية صيد الصقور إلى رحلة عائلية مليئة بمتعة وتسلية، وفائدة معرفية لأسرته؛ لتصبح الهواية مورد اقتصادي مربح، ويروي الصقار الملحم تفاصيل صيده للشاهين قرناس، وهو طرح سكاكا، ويتسم بطول 15 إنشًا، وعرض 15 إنشًا ونصف راهي، ووزنه 950 جرامًا، وباعه بمبلغ 51 ألف ريال لمالكه الجديد سعد ملوح العنزي، وقد اصطاده في رحلة برفقة أبنائه وعدد من أفراد عائلته.

بالفيديو.. وزير الصحة يحذر: إصابات كورونا ستعاود الارتفاع خلال أسابيع في هذه الحالة

حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية، مطالبًا بتطبيق الاحترازات الصحية وعدم التهاون فيها، وأوصى الربيعة الجميع بـ«الاهتمام بتطبيق الاحترازات فكما نقول دائمًا نحن في مركب واحد إذا عملنا معًا أنقذنا الجميع من هذا الوباء وإذا قصر البعض فإنه يؤثر على البقية».

بالأرقام.. تعرف على المناطق الأكثر والأقل إصابة بكورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل (405) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتصدرت المدينة المنورة خريطة إصابات كورونا بالمملكة، بتسجيل 92 إصابة، بينما مكة المكرمة في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بتسجيل 44 حالة إصابة.

بالفيديو.. مبنى غريب الشكل بأبو عريش يثير الجدل.. وجمعية خيرية تكشف الأسباب

أثار أحد مباني محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب تصميمه الغريب؛ إذ جاء على مساحة ضيقة، وسط مخاوف من سقوط المبنى وانهياره في أي لحظة، بسبب اعتماد حجم الدور العلوي على الدور السفلي الصغير، وظهر في مقطع الفيديو المتداول مبنى تحت الإنشاء صُمم بطريقة غير اعتيادية بمحافظة أبو عريش؛ حيث ظهر ضيقًا من الأسفل ومتسعًا من الأعلى، على شكل مثلث.

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بيان توضيحي من هيئة حقوق الإنسان حول إشكالات «إيقاف الخدمات»

أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالله البطي؛ أن الهيئة تتابع باهتمام الإشكالات المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات، والآثار التي تلحق الأفراد في عدد من المجالات، وأشار إلى ضرورة النظر فيما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات للشركات دون وضع خيارات أخرى؛ حيث إن ذلك يُسهِم في تعطيل مصالح تلك الشركات والعاملين فيها والخدمات التي تقدمها.

انتبه صوت الإطارات يضعك في مأزق.. «المرور» يحذر من مخالفة تستوجب الغرامة

جدَّد المرور السعودي، التحذير من قيادة المركبات بسرعة عالية على الطرق؛ تجنبًا للغرامة المالية المقررة نظاميًّا، في هذا الشأن، وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ التحرُّك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تُحدِث الإِطارات صوتًا عاليًّا، يستوجب توقيع غرامة مالية قدرها من 150 إلى 300 ريال، مشيرًا إلى أن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي.

تنبيه هام من «هدف» وأكاديمية مسك للباحثين عن عمل

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وأكاديمية مسك؛ موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى انتهاز الفرصة بالتقديم على برنامج «دروب-Nano»، ويتضمن البرنامج دورات تدريبية إلكترونية تتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودية.

بالصور.. انتشال جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مواقف مجمع السعيد التجاري بالخبر

تمكنت فرق الدفاع المدني بالخبر من انتشال جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بالمحافظة، وعبر حساب «الدفاع المدني» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نُشرت صور لفرق البحث والإنقاذ بمدني الخبر أثناء انتشال جثة مقيم بنجلاديشي من تحت انقاض مواقف مجمع السعيد التجاري.

«الأرصاد» تعلّق على «الحالة المدارية» في بحر العرب.. وتوجه نصيحة للمجتهدين

أكد أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد ونائب رئيس هيئة الأرصاد، أن النموذج السعودي للتوقعات الجوية أثبت دقته العالية، مطالبًا المجتهدين بعدم الاتكال على التطبيقات الخارجية، وبيَّن أن الاختبار الأوّلي للنموذج العددي أثبت نجاحه في تقديم توقعات دقيقة، وهو ما ظهر خلال سير الحالة المدارية في بحر العرب؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى تحركها في البحر غربًا وضعف وتلاشي تأثيرها، وأن المملكة لن تتأثر أجواؤها وكذلك سلطنة عمان.

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