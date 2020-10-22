السعودية اليوم / ألمانيا تسجل زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بأكثر من 11 ألف حالة



برلين 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا زيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس

وأظهرت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية صباح اليوم الخميس أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في ألمانيا بلغت 392049 ألف حالة، مشيرا إلى تسجيل 30 حالة وفاة أمس ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 9905 حالات.

// انتهى //

06:19ت م

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برلين 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسسجلت ألمانيا زيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغت 11287 خلال الساعات الـ24 الماضية.وأظهرت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية صباح اليوم الخميس أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في ألمانيا بلغت 392049 ألف حالة، مشيرا إلى تسجيل 30 حالة وفاة أمس ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 9905 حالات.// انتهى //06:19ت م0006

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