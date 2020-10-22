السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أعلى عدد إصابات لها بكورونا في أكتوبر



سول 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 121 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 25543 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 453 .

// انتهى //

06:16ت م

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سول 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حاجز الـ100 إصابة، حسبما أعلنت السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 121 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 25543 حالة.وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 453 .// انتهى //06:16ت م0003

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