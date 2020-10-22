السعودية اليوم / مالي تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باماكو 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في مالي عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي قد بلغ 3423 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 شخصًا.

// انتهى //

02:29ت م

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باماكو 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في مالي عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي قد بلغ 3423 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 132 شخصًا.// انتهى //02:29ت م0277

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