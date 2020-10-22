السعودية اليوم / الرئيس التشادي يلتقي مسؤولين ماليين دوليين



انجامينا 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

التقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي اتنو،بالعاصمة انجامينا، كل من المدير العام للمصرف العربي الأفريقي للتنمية، سيدي ولد طه، والمدير العام لصندوق الضمان والتعاون الاقتصادي الأفريقي، نغويتو يامباي تيرينا.

وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أن الجانبان بحث الشراكة بين المؤسستين الماليتين الدوليتين المتخصصتين تمويل المشروعات في مجال التنمية المحلية .

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02:07ت م

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