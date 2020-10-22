السعودية اليوم / التوغو تسجل 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا



لومي 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التوغولية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في التوغو قد بلغ 2104 إصابة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 51 شخصًا.

// انتهى //

02:06ت م

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لومي 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التوغولية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في التوغو قد بلغ 2104 إصابة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 51 شخصًا.// انتهى //02:06ت م0273

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