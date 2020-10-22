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إمارة عسير : إخماد 70% من المساحة المعروفة في «حريق تنومة»

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أكدت إمارة منطقة عسير عبر حسابها في التويتر ، أن القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة قدرت مساحته بـ 1000*500م ، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

كما بلغت نسبة إخماد حريق تنومة 70٪ من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

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