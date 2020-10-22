شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة عسير : إخماد 70% من المساحة المعروفة في «حريق تنومة» والان نبدء بالتفاصيل
كما بلغت نسبة إخماد حريق تنومة 70٪ من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.
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