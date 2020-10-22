شكرا لمتابعة خبر عن إخلاء منزل قريب من حريق تنومة وعملية الإخماد مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

كشفت إمارة منطقة عسير، فجر اليوم الخميس، أن نسبة إخماد حريق جبل غلامة بتنومة بلغت 70٪ من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس.

وأوضحت الإمارة أنه تحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وقدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة الحريق مساحته بـ 1000*500م ، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد كإجراء احترازي.

وأشارت الإمارة إلى أنه سيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.