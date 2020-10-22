بالفيديو..متهور يوثق قيادته بسرعة جنونية على أنغام الشيلات بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):وثق شاب لحظة قيادته السيارة بسرعة جنونية تجاوزت الـ200 كلم في الساعة، على طريق جسر بريمان بجدة، مستمعا إلى أغاني الشيلات.
وطالب متداولو المقطع الجهات المسؤولة بإلقاء القبض على الشاب، الذي يعرض حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر.
يذكر أن مخالفة الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة تعد مخالفة تراوح غرامتها بين 300-500 ريال، فيما أن استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء المركبة تعد مخالفة ويعاقب مرتكبها بغرامة تراوح بين 500-900 ريال.
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