سناب شات يتغلب على توقعات نمو المستخدمين

︎ :

.



تغلّب تطبيق سناب شات على توقعات نمو المستخدمين والإيرادات، حيث اشترك المزيد من الأشخاص للدردشة مع الأصدقاء والعائلة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان: إن عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs)، وهو مقياس يحظى بمتابعة واسعة من المستثمرين والمعلنين، ارتفع بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي إلى 249 مليونًا في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، بالمقارنة مع 238 مليونًا في الربع الأخير.

وأوضح سناب شات أنه يتوقع استمرار الزخم في نمو المستخدمين، وتوقع نحو 257 مليون مستخدم نشط يوميًا في الربع الرابع.

وقفزت الإيرادات، القادمة بشكل أساسي من بيع الإعلانات عبر التطبيق، بنسبة 52 في المئة لتصل إلى 679 مليون دولار، متجاوزة على نطاق واسع تقديرات المحللين البالغة 555.9 مليون دولار.

ووضع سناب شات نفسه كمكان آمن للعلامات التجارية للإعلان، وذلك لأنه يركز على الرسائل الفردية التي تختفي بمجرد قراءتها.

وخدمت هذه السمعة التطبيق بشكل جيد في الربع الثالث، عندما قاطع أكثر من 1000 معلن شركة فيسبوك في شهر يوليو.

كما ساعده احتمال مواجهة تطبيق الفيديو القصير الشهير تيك توك حظرًا أمريكيًا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

Advertisements

وقال جيريمي جورمان (Jeremi Gorman)، كبير مسؤولي الأعمال في شركة سناب: إن هذا الأمر أتاح للشركات فرصة لمراجعة إنفاقها على الإعلانات، وساعد في المساهمة في نمو إيرادات سناب.

ولدى سناب شات عروض فريدة للإعلانات، مثل: إعلانات الواقع المعزز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سناب، إيفان شبيجل (Evan Spiegel): إن التطبيق تمكن من تنمية قاعدة مستخدميه خارج الولايات المتحدة وأوروبا من خلال الشراكة مع مزودي الاتصالات المحليين وبناء ميزات، مثل: مرشحات الصور والعدسات المحلية.

وأضاف: يحدث تبني الواقع المعزز بشكل أسرع مما كنا نتوقعه سابقًا، ونعمل معًا كفريق واحد لتنفيذ العديد من الفرص التي أمامنا.

وتقلص الصافي من خسارة سناب شات إلى 199.8 مليون دولار، من 227.37 مليون دولار قبل عام.

وقال التطبيق: إن إيرادات الربع الحالي قد تنمو بين 47 في المئة و 50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه حذر من أنه ليس من الواضح كيف سيؤثر الوباء في إعلانات العطلات في نهاية العام.

وتم استخدام مرشح الرسوم المتحركة، الذي يحول الشخص إلى شخصية أنيمي، أكثر من 3 مليارات مرة في الأسبوع الأول بعد إطلاقه.

Source aitnews

