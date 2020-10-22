دروب بالتعاون مع أكاديمية مسك تعلن 10 برامج تخصصية مكثفة للجنسين

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تعلن منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع أكاديمية مسك عن فتح باب التسجيل في برنامج (دروب – Nano)، للإلتحاق في (10) دورات تخصصية متقدمة (عن بعد) مجاناً (للرجال والنساء) مع شهادات إجتياز معتمدة، تتراوح مدة البرامج بين 3 إلى 6 شهور في المجالات التالية:

– التعلم العميق

– التسويق الرقمي

– تحليل الأعمال

– هندسة البيانات

– تطبيقات واجهة الويب

– مقدمة البرمجة

– مقدمة لغة الآلة

– تحليل البيانات

– تطوير نظام iOS

– التحليلات التنبؤية للأعمال

الفئات المستهدفة:

– موظفو وموظفات القطاع الخاص.

– الباحثين والباحثات عن عمل.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون التقدم يملك حساب في منصة دروب.

– أن يكون العمر بين 22 و 40 سنة.

– حاصل على شهادة البكالوريوس فأعلى بتقدير لا يقل عن (جيد جداً).

– ألا يكون المتقدم مقيد في كمتدرب في برنامج اللغة الإنجليزية أو برنامج دروب خلال فترة التسجيل.

– المقاعد محدودة ويتم الترشيح آلياً من خلال النظام بناءاً على توفر المقاعد.

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ملاحظات هامة:

– تتطلب جميع البرامج إجادة اللغة الإنجليزية (تقدم جميع البرامج باللغة الإنجليزية).

– للإستثمار الأمثل للبرنامج التدريبي يتم تقييم جدية المتدرب وتأثير ذلك على الترشيح في برامج أخرى.

– لضمان جدية المتدرب لهذا التدريب النوعي يسدد المتدرب مبلغ (1150) ريال لأكاديمية مسك بعد قبوله ويتم استردادها بعد حصوله على شهادة الاجتياز.

– يمكن للمرشح إعادة إلغاء ترشيحه قبل تفعيل رابط التدريب.

المزايا:

– تكاليف التدريب المالية مدفوعة بالكامل من هدف وأكاديمية مسك.

– التدريب مقدم من أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني.

– مدة التدريب تتراوح بين 3 و 6 شهور حسب البرنامج التدريبي.

– يتقدم المتدرب في البرنامج التدريبي وفق سرعته وأداءه الشخصي خلال مدة التدريب.

– شهادة إجتياز معتمدة مقدمة من (Udacity).

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً عن طريق الرابط: https://bit.ly/37v6mSy ويستمر حتى الخميس 1442/3/19هـ (الموافق 2020/11/5م).

تفاصيل أكثر:

https://doroob.sa/ar/doroob-nano/

