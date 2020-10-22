الملاحة الجوية السعودية تعلن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في كل من (جدة، الرياض، الدمام، تبوك) حسب المسميات والشروط التالية:

– محلل القوى العاملة الاستراتيجية – جدة (Strategic Workforce Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلهم مع إجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: تحليل القوى العاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي عبر مؤشرات الأداء الرئيسية والميزانيات والإجراءات المتفق عليها.

– مسؤول مستودع – وظائف متعددة – الرياض، الدمام، تبوك (Warehouse Officer)

المتطلبات: الثانوية العامة أو الدبلوم مع إجادة اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: التنسيق مع إدارات الشركة لتزويدهم بالمواد والإمدادات وقطع الغيار المطلوبة حسب الإجراءات المعتمدة.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

نبذة عن الشركة:

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/3/4هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/31wBDRg

Source wadhefa

