شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن وظائف هندسية شاغرة لحديثي التخرج

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تعلن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف هندسية لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية: – مهندس كهربائي (Electrical Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية) حديث التخرج (بدون خبرة). – مهندس تفتيش (Inspection Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة ميكانيكية) حديث التخرج (بدون خبرة). – مهندس آلات/معدات تحليل (Instrument/Analyzer Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية، هندسة الآلات) أو ما يعادلهم، حديث التخرج (بدون خبرة). Advertisements المزايا: – رواتب تنافسية

– بدل مواصلات

– بدل سكان يعادل ثلاث رواتب سنوياً.

– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين

– بدل تعيين

– مكافأة الأداء السنوي

– مكافأة رمضان

– برنامج تمليك المنازل

– خطة الإدخار

– مكافآت الخدمة

– فرص التطوير

– المرافقة الطبية للمُعالين طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً من خلال الروابط التالية: – للتقديم على وظيفة (مهندس كهربائي): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مهندس تفتيش): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مهندس آلات/معدات تحليل): إضغط هنا Source wadhefa





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