السعودية اليوم / مصر تسجل 178 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة



القاهرة 04ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 178 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.

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02:02ت م

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القاهرة 04ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 178 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا 13 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و6155 حالة وفاة.//انتهى//02:02ت م0271

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