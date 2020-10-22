السعودية اليوم / المجلس العربي للمياه ينظم جلسة فنية بالقاهرة حول إدارة الفيضانات في أحواض الأنهار الدولية



القاهرة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

نظم المجلس العربي للمياه، والأكاديمية العربية للمياه جلسة فنية اليوم بعنوان "إدارة الفيضانات في أحواض الأنهار الدولية وسهول الفيضانات في المنطقة العربية"، وذلك بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وجامعة الخرطوم، ضمن فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة.

وتناولت الجلسة استعراض الآثار المحتملة للفيضانات في أحواض الأنهار بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على حوض النيل الشرقي كدراسة حالة.

كما تم تسليط الضوء على احتياطات سلامة إدارة الفيضانات، والتأكيد على تدابير الحماية الاستباقية بديلا عن تدابير الحماية التفاعلية، وقام المحاضرون بالتركيز بشكل خاص على الدروس المستفادة من فيضانات عام 2020، التي غمرت مناطق واسعة من السودان هذا العام.

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