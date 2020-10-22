السعودية اليوم / تونس تسجل نحو 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1442 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.

// انتهى //

00:09ت م

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تونس 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 29 حالة وفاة.وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.// انتهى //00:09ت م0260

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