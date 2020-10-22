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مقاتلات التحالف تدمر منظومة صواريخ وآليات عسكرية بمحافظة مأرب

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مقاتلات التحالف تدمر منظومة صواريخ وآليات عسكرية بمحافظة مأرب

الخميس 22 أكتوبر 2020

قصف مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، تعزيزات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مديرية مجزر بمحافظة مأرب.

 

وكشفت مصادر محلية عن نجاح الغارات في تدمير منظومة صاروخية ومدرعة (بي إم بي) ودبابة وثلاثة أطقم للمليشيا الإرهابية، بالقرب من طريق المشاش.

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