شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة عسير: لا إصابات في «حريق تنومة».. وغرفة عمليات للمتابعة والان نبدء بالتفاصيل

أنشأت إمارة عسير غرفة عمليات مشتركة بقيادة إدارة الدفاع المدني في عسير وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة السيطرة على حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وتعمل غرفة العمليات على تدعيم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، وتوجه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

وتتابع غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي النماص وتنومة والتعامل السريع لفك الاختناقات المرورية على الطريق المحاذي لموقع حريق تنومة ومنع مرور الشاحنات في الوقت الراهن.