شكرا لقرائتكم خبر عن مدن متكاملة للعمال في الشرقية وجدة والان نبدء بالتفاصيل
أنشطة خدمية
وتوفر الأمانة، الأنشطة الخدمية اللازمة للعمال، لممارسة حياتهم اليومية بشكل سليم، وفق المتطلبات التخطيطية المعتمدة من وزارة الشئون البلدية والقروية.
مدينة بجدة
من ناحيته، شهد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، يوم أمس الأول، مراسم توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بمحافظة جدة.
بداية ونواة
وأكد سموه أن المدينة السكنية هي أول مجمع عمالي بجدة، وهي بمثابة البداية والنواة لمشاريع قادمة تخضع للشروط البلدية والصحية، لافتا إلى أن المشروع الذي يتربع على مساحة 250 ألف متر مربع، سيستوعب بعد اكتماله 17 ألف عامل، وفق المواصفات والاشتراطات المراعية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما أنه نتاج دراسة مستفيضة وخطط مدروسة بمراجعة الأوضاع الحالية لسكن العمال بالمحافظة، وجدوى طرح مشاريع استثمارية من هذا النوع من الإسكان، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
مطبخ متكامل
يذكر أن المشروع سيتضمن مطبخا متكاملا لتجهيز أكثر من 75 ألف وجبة يوميا لخدمة سكان المدينة، بالإضافة لصالات طعام مجهزة وعيادات إسعافات أولية ومسجد ومراكز ترفيهية وملاعب رياضية، مع توفير أجهزة الصراف الآلي وسوبر ماركت وغيرها من المحلات والخدمات اللازمة، كما سيحتوي على وحدات للعزل الصحي لاستخدامها في حال حدوث أي جائحة.
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